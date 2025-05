Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tankstellen-Einbrecher richtet reichlich Schaden für eine Stange Zigaretten an: Zeugen in Ahnatal gesucht

Kassel (ots)

Ahnatal (Landkreis Kassel):

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum heutigen Donnerstag in eine Tankstelle in Ahnatal-Weimar eingebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand zertrümmerte der Einbrecher mit unbekanntem Werkzeug mehrere Glasbausteine, hebelte zwei Fenstergitter auf und stieg so in das Gebäude in der Heckershäuser Straße ein. Anschließend suchte er im Kassenbereich nach Wertsachen, wurde aber offenbar nicht fündig, denn nach derzeitigem Kenntnisstand erbeutete der Einbrecher lediglich eine Stange Zigaretten. Hoch fällt dagegen der angerichtete Sachschaden aus, der sich nach Schätzungen der am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) auf einen niedrigen vierstelligen Betrag beläuft. Die Tatzeit steht genau fest, denn der Einbruchalarm der Tankstelle löst um 00:47 Uhr in der Nacht aus.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Wer den Kriminalbeamten Hinweise zu dem Einbruch oder auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

