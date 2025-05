LPI-NDH: Krankenfahrstuhl streift parkendes Auto

Mühlhausen (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlich zu einem Kellerabteil in der Straße Am Neuen Ufer Zutritt. Vermutlich drangen die Täter in einem Zeitraum von Dienstag, den 1. April, gegen 16 Uhr, bis Mittwoch, den 7. Mai, 15 Uhr, in das Mehrfamilienhaus ein. Gewaltsam gelangten sie in eines der Kellerabteile und entwendeten Campingausrüstung und Modeleisenbahnteile im Wert von mehreren ...

mehr