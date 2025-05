Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht nach Auffahrunfall beim Überholen

Flarchheim (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 17 Uhr auf der Landstraße zwischen Flarchheim und Oppershausen zu einem Auffahrunfall mit Fahrerflucht. Zwei Pkws befuhren die Landstraße in Richtung Oppershausen, als ihnen ein Traktor entgegenkam. Der hinter dem Traktor befindliche Pkw setzte trotz Gegenverkehr zum Überholen an. Die beiden Pkw mussten stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Überholenden zu verhindern. Dabei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. An den Autos entstand ein Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Der Überholende Pkw entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle.

Die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiten ein Ermittlungsverfahren ein und bitten unter der Tel. 03631/4510 um Zeugenhinweise. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um ein Kurierfahrzeug gehandelt haben.

Aktenzeichen: 0116490

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell