LPI-NDH: Verdächtiger Gegenstand bei Bauarbeiten aufgefunden

Görmar (ots) - Drei Maschinengewehre, welche vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg stammen wurden am Mittwoch bei Görmar gefunden. Im Rahmen von Bauarbeiten wurden die Waffen freigelegt. Diese konnten am Nachmittag an einen Delaborierungsdienst übergeben werden, der folglich die Entsorgung der Maschinengewehre vornahm. Auch 80 Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges werden immer noch gefährliche Gegenstände dieser Zeit im Erdreich aufgefunden. Hierbei ist stets ...

mehr