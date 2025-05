LPI-NDH: Fuchs durch Dienstwaffe erlöst

Leinefelde (ots) - Gegen 11 Uhr hielten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld am Mittwoch eine Fahrzeugführerin in der Birkunger Straße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Ein Drogentest verwies auf den Konsum von Cannabis. Die Frau wurde in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht und eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

