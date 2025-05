LPI-NDH: E-Scooter entwendet - Zeugen gesucht!

Sollstedt (ots) - Ein 29-Jähriger hatte am Mittwoch, gegen 14 Uhr, eine Feuerstelle in einem Garten in der Halle-Kasseler-Straße eingerichtet. Dies bemerkte ein Bürger und kontaktierte die Kameraden der Feuerwehr, welche dann nach ihrem Eintreffen die Brandstelle löschten. Das offene Feuer hinterließ Rußspuren an einem benachbarten Gebäude. Eine Gefahr für Leib und Leben bestand nicht. Die Beamten des ...

