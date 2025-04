Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm-Wiblingen - Renitenter Ladendieb

Am Mittwochnachmittag biss ein Ladendieb einem Angestellten auf der Flucht in die Hand in Ulm-Wiblingen.

Ulm (ots)

Der 35-Jährige hielt sich gegen 14.30 Uhr in einem Ladengeschäft in der Pfullendorfer Straße auf. Dort nahm er verschiedene Lebensmittel aus dem Regal und steckte sie in seinen Trolley. An der Kasse zahlte er lediglich eine Packung Zwiebeln. Nachdem ein Mitarbeiter den Dieb nach dem Kassenbereich ansprach, rannte dieser davon. Als der 25-jährige Mitarbeiter den Dieb gerade noch festhalten konnte, biss er diesen in die Hand und flüchtete erneut. Die Polizei Ulm nahm die Anzeige auf. Anhand einer detailierten Personbeschreibung gelang des der Polizeistreife bereits bei der Anzeigenaufnahme einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Dabei soll es sich um einen polizeibekannten 35-Jährigen aus Wiblingen handeln.

