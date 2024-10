Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verdächtige Person auf Grundstücken - Polizei sucht Zeugen

Bad Nenndorf (ots)

(He.) In der vergangenen Woche, in der Zeit vom 21.10.24; 18:00 Uhr bis 22.10.24; 03:30 Uhr hat sich eine unbekannte männliche Person, ca. 30 Jahre alt, Zutritt zu diversen Grundstücken im Bereich Haste- Scheller verschafft. Die Person schaute in verschiedene PKW, Carports und Garagen. Wer in dem genannten Zeitraum eine männliche Person, die sich merkwürdig verhielt oder sich nicht berechtigt auf dem Grundstück aufhielt gesehen hat, möge sich bitte bei der Polizei in Bad Nenndorf unter 05723/74920 melden. Bisher ist der Polizei bekannt, dass die Person ein verschlossenen PKW geöffnet hat, jedoch nichts entwendet wurde. Die Polizei weißt auch in diesem Jahr wieder daraufhin, dass mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit auch die Zeit der Einbrüche gekommen ist. Ihre Polizei bietet Ihnen Beratung zum Einbruchschutz an, wenden sie sich bitte an ihre Polizeidienststelle und vereinbaren dort einen Termin zur Einbruchschutzberatung. Seien Sie aufmerksam und wachsam.

