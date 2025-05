Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hobbyausrüstung aus Kellerverschlag geklaut

Mühlhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlich zu einem Kellerabteil in der Straße Am Neuen Ufer Zutritt. Vermutlich drangen die Täter in einem Zeitraum von Dienstag, den 1. April, gegen 16 Uhr, bis Mittwoch, den 7. Mai, 15 Uhr, in das Mehrfamilienhaus ein. Gewaltsam gelangten sie in eines der Kellerabteile und entwendeten Campingausrüstung und Modeleisenbahnteile im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiten ein Ermittlungsverfahren ein und bitten unter der Tel. 03631/4510 um Zeugenhinweise. Wem besagte Gegenstände zum Kauf angeboten werden oder wem die Verkäufer bekannt sind, wird ebenfalls gebeten, sich zu melden.

Aktenzeichen: 0116512

