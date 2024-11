Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Mehrzweckhalle in Brand Eine Person verletzt

Emsdetten (ots)

Am Samstagnachmittag (09.11.24) ist eine Mehrzweckhalle auf einem Hofgelände an der Reckenfelder Straße in Hollingen in Brand geraten. Ersten Ermittlungen zufolge kam es gegen 15.30 Uhr zu einer Verpuffung. Die Feuerwehr wurde alarmiert und rückte mit rund 70 Kräften aus. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, hatten die Kräfte bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Die Halle, die sich auf Höhe der Einmündung im Holtkamp befindet, stand in Vollbrand. Eine Person wurde bei dem Brand verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Zum Grad der Verletzungen gibt es keine Angaben. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

