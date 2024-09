POL-KB: Diemelstadt-Rhoden - Kupferkabel und Diesel von Baustelle gestohlen, hoher Schaden

Korbach (ots) - Am letzten Wochenende und in der Nacht von Montag auf Dienstag (10. September) verursachten Unbekannte an zwei Stellen in Korbach Sachschaden durch Graffiti. Die Polizei sucht Zeugen. In der Nacht von Montag auf Dienstag beschmierten unbekannte Täter die Rückseite des ehemaligen Kiosks auf dem Schulhof der Beruflichen Schulen in Korbach. Die Täter ...

mehr