Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Drei Ortstafeln gestohlen, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In den letzten Wochen wurden drei Ortschilder von verschiedenen Korbacher Ortszufahrten entwendet.

Ein Mitarbeiter der Stadt Korbach erstattete am heutigen Donnerstag Anzeige wegen der drei Diebstähle. Der erste Diebstahl ereignete sich zwischen dem 21. August und dem 22. August. Hier entwendeten die unbekannten Täter das Ortsschild, welches sich am Ortseingang an der Wildunger Landstraße befand. Das Ortsschild am Ortseingang Medebacher Landstraße wurde im Tatzeitraum 28. August bis 29. August entwendet. Der Diebstahl der dritten Ortstafel am Ortseingang Raiffeisenstraße wurde am 9. September entdeckt.

Durch die Diebstähle entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei in Korbach ermittelt wegen der Diebstähle und sucht nach Zeugen. Hinweise auf mögliche Täter oder den Verbleib der Schilder bitte an die Polizeistation Korbach unter Tel. 05631-9710.

Annika Heuschneider

Polizeioberkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell