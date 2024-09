Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Sachbeschädigung durch Graffiti in zwei Fällen

Korbach (ots)

Am letzten Wochenende und in der Nacht von Montag auf Dienstag (10. September) verursachten Unbekannte an zwei Stellen in Korbach Sachschaden durch Graffiti. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag beschmierten unbekannte Täter die Rückseite des ehemaligen Kiosks auf dem Schulhof der Beruflichen Schulen in Korbach. Die Täter sprühten mit roter und schwarzer Farbe mehrere Tags an zwei Wände.

Am letzten Wochenende (die genaue Tatzeit ist unbekannt) wurden außerdem mehrere Wände und Türen an der Freilichtbühne in Korbach in der Violinenstraße mit unterschiedlichen Tags in roter und schwarzer Farbe sowie mit weißem Permanent-Marker beschmiert.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist unklar und Bestandteil der Ermittlungen. Insgesamt entstand durch die Farbschmierereien ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach unter der Tel. 05631-9710.

Annika Heuschneider

Polizeioberkommissarin

