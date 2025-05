Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel - Wolfhagen: Vollbrand eines Küchenraums in einem Einfamilienhaus

Kassel (ots)

Am Donnerstag, 22.05.2025, 15:40 Uhr, kam es in Wolfhagen in der Karlstraße zu einem Vollbrand eines Küchenraums in einem Einfamilienhaus. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befanden sich die vier Bewohner des Hauses bereits auf der Straße. Eine 86-jährige Bewohnerin erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Alle anderen Bewohner wurden vorsorglich ebenfalls zur Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert. Für den Hund der Familie, einem 8-jährigen Australian Shepherd, kam jede Hilfe zu spät; er verendete in einem Zimmer des Hauses. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand vermutlich im Bereich des Elektroküchenherdes aus. Die weiteren Ermittlungen zur Brandauslöseursache wurden von der Kriminalpolizei in Kassel aufgenommen. Durch den Brand entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Eurobereich. Das Einfamilienhaus ist derzeit unbewohnbar.

