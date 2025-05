Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autoreifen zerstochen und Hakenkreuze in Lack gekratzt: Zeugen in Calden gesucht

Kassel (ots)

Calden (Landkreis Kassel):

Gleich zweimal haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen im Burgweg in Calden ihr Unwesen getrieben und dabei zwei Autos beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro, die Polizei sucht nun nach Zeugen der Taten. In der vergangenen Woche stachen die Unbekannten zwischen Mittwochnachmittag, 14.05.2025, und Donnerstagmorgen, 15.05.2025, mit einem Werkzeug in den Reifen eines Renaults, der in der Einfahrt eines Wohnhauses stand, und beschädigten diesen damit. Wenige Tage später, in der Nacht von Sonntag auf Montag, hatten es die Täter dann auf einen unter einem Carport geparkten VW eines anderen Anwohners des Burgwegs abgesehen. An diesem Fahrzeug zerstachen sie drei der Reifen, außerdem ritzten sie mit einem spitzen Gegenstand insgesamt drei Hakenkreuze in den Lack, wobei das Größte einen Durchmesser von etwa 25 cm aufwies. Die Hintergründe der beiden Taten sind bislang noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die weiteren Ermittlungen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung werden bei den Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Zeugen, die Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

