FW Hennef: Großübung der Jugendfeuerwehr Hennef

Datum: 17.05.2025, 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Ort: Hennef - Bröl, Katharinental, Firma Eckes-Granini

Stichwort: Großübung der Jugendfeuerwehr Hennef

Einsatzkräfte: Feuerwehr Hennef mit der gesamten Jugendfeuerwehr aus allen Einheiten (Hennef, Happerschoß, Stadt Blankenberg, Uckerath und Söven)

Anzahl Einsatzkräfte: 55 Jugendliche und 20 Betreuer

Anzahl Fahrzeuge: 8

"Verpuffung in Lagerhalle" und "verschüttete Person in Hochregallager" waren die angenommenen Übungsszenarien für die Jugendfeuerwehr der Stadt Hennef am 17.05.2025 anlässlich der JF - Stadtübung.

55 Jugendliche aller fünf Einheiten der Feuerwehr Hennef (Hennef, Happerschoß, Stadt Blankenberg, Uckerath, Söven) kamen mit acht Fahrzeugen und 20 Betreuern zu diesem Szenario auf dem Gelände der Firma Eckes - Granini in Hennef Bröl zusammen.

Großübungen dieser Art sollen den Zusammenhalt innerhalb der Feuerwehr fördern. Sie motivieren die Jugendlichen, das erlernte Wissen und Können in einer praxisnahen Übung anzuwenden.

Bei der angenommenen "Verpuffung in einer Lagerhalle" sollte ein gasbetriebener Gabelstapler in Brand geraten sein. Der Fahrer des Staplers und 3 weitere Personen wurden vermisst. Bei dieser Lage wurde ein Löschangriff im Innenangriff und eine parallele Personensuche simuliert. Die Jugendlichen waren hierbei realitätsnah mit Attrappen von Atemschutzgeräten ausgerüstet. Die Sichtfelder der Helmvisiere wurden abgedeckt, um die geringe Sicht bei einem Brand in Innenräumen nachzuahmen. Bei dieser Lage wurde die Vornahme von 3 C - Rohren geübt. Eine tatsächliche Wasserabgabe erfolgte im Innenbereich natürlich nicht. Weiterhin wurde die systematische Personensuche in großen Räumen trainiert.

Bei dem gleichzeitig ablaufenden anderen Einsatzszenario "verschüttete Person in Hochregallager" musste eine verschüttete Person sowie ein weiterer Mann gesucht und gerettet werden.

Insgesamt galt es somit, 6 Verletze (humanoid gestaltete Dummies) zu retten und dem Rettungsdienst zu übergeben. Neben der Brandbekämpfung im Innenangriff wurden im Außenbereich 2 weitere C - Rohre sowie das Wenderohr über die Drehleiter vorgenommen. Im Außenbereich wurde dann auch tatsächlich Wasser abgegeben.

Die Wasserversorgung erfolgte zunächst über das mitgeführte Wasser in den Tanks der Löschgruppenfahrzeuge. Parallel wurde eine Wasserversorgung über weite Wegestrecken aufgebaut.

Entwickelt wurde das anspruchsvolle Übungsszenario durch ein Betreuerteam der Jugendfeuerwehr. Vor Ort waren auch Bürgermeister Mario Dahm und der stellvertretende Bürgermeister Thomas Wallau, die sich einen Überblick über die Leistungsbereitschaft der Jugendfeuerwehr Hennef verschafften.

Nach Abschluss der Übung wurde ein gemeinsamer Imbiss mit Gegrilltem und alkoholfreien Getränken eingenommen.

Ein herzlicher Dank geht an die Firma Eckes - Granini, die der Feuerwehr neben dem Übungsgelände auch Getränke zur Verfügung stellte.

