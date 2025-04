Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - In Verbrauchermarkt eingedrungen

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Gronauer Straße;

Tatzeit: 25.04.2025, 01.55 Uhr;

In einen Verbrauchermarkt eingedrungen sind bislang Unbekannte in der Nacht zu Freitag in Rhede. Gegen 01.55 Uhr hatten Polizeibeamte einen akustischen Alarm wahrgenommen und ihn an der Gronauer Straße lokalisiert. Die Täter hatten eine Seitentür des Objekts gewaltsam geöffnet und so den Alarm ausgelöst. Die Beamten durchsuchten das Gebäude mit Hilfe eines Diensthundes, es war allerdings niemand mehr in den Räumlichkeiten. Zurück blieb eine durchwühlte Kasseneinlage der Bäckerei, die sich ebenfalls in dem Gebäude befindet. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell