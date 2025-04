Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Einbrecher entwenden Bargeld

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Schubertstraße;

Tatzeit: 24.04.2025, zwischen 12.00 Uhr und 14.30 Uhr;

Sich Zugang zu einer Wohnung verschafft haben Unbekannte in Heiden. Die Täter gelangten am Donnerstag in die Räumlichkeiten in einem Mehrparteienhaus an der Schubertstraße, indem sie die Eingangstür gewaltsam öffneten. Aus dem Inneren entwendeten sie Bargeld. Zu dem Einbruch kam es zwischen 12.00 Uhr und 14.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell