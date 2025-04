Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Minderjährige erbeuten Fahrradcomputer

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Hochfeldstraße;

Tatzeit: 24.04.2025, 13.45 Uhr;

In Sicherheit wähnten sich drei Minderjährige, als sie am Donnerstag von der Polizei angesprochen und kontrolliert wurden: Dabei hatten die Beamten gezielt nach ihnen gefahndet. Eine Zeugin hatte gegen 13.45 Uhr beobachtet, wie drei männliche Personen von einer Hofeinfahrt an der Hochfeldstraße flüchteten. Sie waren allesamt dunkel gekleidet und zwei von ihnen hatten ihr Gesicht bis auf die Augen vermummt. Laut der Zeugin wirkten sie wie Kinder. Als die Frau und ein weiterer Zeuge im Garten nach dem Rechten haben schauen wollen, stellten sie den Diebstahl von drei Fahrradcomputern fest. Im weiteren Verlauf stellten alarmierte Polizeibeamte eben die drei Minderjährigen fest, auf die die Beschreibung der Zeugin zutraf. In Rucksäcken und Jackentaschen der 15- bis 17-Jährigen aus Bocholt konnten insgesamt zehn Fahrradcomputer, ein Messer und diverses Werkzeug aufgefunden werden. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und übergaben die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Fahrradequipment kann teuer sein, der Diebstahl lästig. Nehmen Sie leicht demontierbare Komponenten immer mit, auch wenn ihr Rad nur für kurze Zeit unbeaufsichtigt bleibt. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell