Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Autos stoßen zusammen, drei Verletzte

Ochtrup (ots)

Am Samstag (14.12.) gegen 18.20 Uhr hat sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Kreuzung Gronauer Straße/Gausebrink ereignet, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 19-jähriger Niederländer fuhr auf der Gronauer Straße in Richtung Gronau. Eine 49-jährige Frau aus Gronau (Kreis Borken) war mit ihrem Beifahrer (20 Jahre, ebenfalls aus Gronau) in der Gegenrichtung auf der Gronauer Straße unterwegs. An der Kreuzung Gronauer Straße/Gausebrink bog der Niederländer nach links in den Gausebrink ab und übersah die von vorne kommende Gronauerin. Es kam zum Zusammenstoß und die Fahrzeuginsassen beider Autos wurden verletzt - die Frau und der Mann aus Gronau schwer, der Niederländer leicht. Alle drei Personen wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war zum Zweck der Unfallaufnahme für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Beide Fahrzeugen hatten einen Totalschaden und der gesamte Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

