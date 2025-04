POL-BOR: Rhede - Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Borken (ots) - Unfallort: Borken, Nina-Winkel-Straße; Unfallzeit: 24.04.2025, 10.35 Uhr; Einen weißen Renault Captur beschädigt hat ein bislang Unbekannter in Borken. Das Auto hatte auf dem Parkplatz des Nahversorgungszentrums an der Nina-Winkel-Straße gestanden. Am Donnerstagmorgen beschädigte der Flüchtige den Pkw an der vorderen Beifahrertür und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu ...

