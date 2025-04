POL-BOR: Bocholt - Motorroller entwendet

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Berliner Platz; Unfallzeit: 22.04.2025, zwischen 11.15 Uhr und 14.30 Uhr; Einen schwarzen Mercedes Benz angefahren hat ein bislang Unbekannter in Bocholt. Das Auto hatte in der Tiefgarage der Arkaden auf der Parkebene K in Höhe des Bezahlautomaten gestanden. Am Dienstagmittag beschädigte der Flüchtige den Pkw hinten links am Kotflügel und Stoßfänger und entfernte sich, ohne seinen ...

mehr