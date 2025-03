Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Schwerer Verkehrsunfall auf der Emsdettener Straße Zwischen zwei Fahrzeugen

Steinfurt (ots)

Am Sonntagabend (09.03.) gegen 18.50 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall auf der Kreuzung Emsdettener Straße / Ostendorfer Straße. Eine 66-Jährige aus Nordwalde fuhr auf der Ostendorfer Straße in Fahrtrichtung Nordwalde. Nach ersten Ermittlungen fuhr sie mit ihrem Mercedes in die Kreuzung mit der Emsdettener Straße ein, ohne auf den querenden Verkehr zu achten. Dabei übersah sie den Volvo einer 58-jährigen Steinfurterin, die auf der Emsdettener Straße in Fahrtrichtung Steinfurt-Borghorst fuhr. Die Nordwalderin fuhr in die rechte Fahrzeugseite des Volvos, der sich daraufhin mehrfach überschlug und auf der Seite zum Liegen kam. Neben der Steinfurterin befand sich in dem Volvo ein 78 Jahre alter Niederländer. Alle drei Beteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt und mit mehreren Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Emsdettener Straße wurde im Kreuzungsbereich kurzfristig komplett gesperrt. Die Fahrzeuge wurden beide abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell