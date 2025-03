Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch in Bäckerei Täter machen keine Beute

Neuenkirchen (ots)

In eine Bäckerei an der Hauptstraße ist in der Nacht von Donnerstag (06.03.25), 22.00 Uhr, auf Freitag (07.03.25), 06.20 Uhr eingebrochen worden. Die Polizei stellte an einer Nebeneingangstür Hebelmarken fest. Die unbekannten Täter durchsuchten die Räume der Bäckerei, die sich in einem Supermarkt befindet, nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen zu diesem Einbruch entgegen, bei der Wache in Rheine unter 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell