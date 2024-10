Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Einbrechern - Velbert - 2410100

Mettmann (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher sind am Mittwochabend, 23. Oktober 2024, in eine Wohnung in Velbert-Langenberg eingebrochen. Nach den vermutlich zwei Tätern wurde auch mit einem Polizeihubschrauber und einem Diensthund gesucht - leider ohne Erfolg.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 19 Uhr wurde ein Zeuge auf einen Einbruch in eine Wohnung am Hopscheider Weg aufmerksam und informierte die Polizei. Da sich die Täter zum Zeitpunkt des Notrufs noch vor Ort befanden, setzte die Polizei zur Fahndung auch einen Hubschrauber sowie einen Polizeihund ein. Leider verlief die Suche nach den Einbrechern ohne Erfolg.

Die Täter sind nach ersten Ermittlungen über ein Badezimmerfenster in die Erdgeschosswohnung gelangt, durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag.

Einer der Einbrecher kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 35 bis 40 Jahre alt - circa 1,80 m groß - südländisches Erscheinungsbild - trug eine dunkle, kurze Jacke - hatte lichtes Haar bzw. eine Halbglatze

Die Polizei in Velbert bittet um Hinweise: Wer hat die Täter im Bereich des Hopscheider Wegs beobachtet und kann Hinweise zu ihrer Identität und ihrem Aufenthaltsort geben? Die Velberter Wache ist unter der Nummer 02051 946-6110 erreichbar.

