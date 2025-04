Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfall mit unbekanntem Kind

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Bocholter Straße; Unfallzeit: 23.04.2025, 09.05 Uhr; Eine Autofahrerin hat am Mittwochmorgen in Borken einen jungen Radfahrer erfasst. Nach ersten Erkenntnissen hatte sie das etwa zehn Jahre alte Kind gegen 09.05 Uhr beim Abbiegevorgang von der Straße Zwei-Linden-Weg auf die Bocholter Straße übersehen und am Hinterrad touchiert. Der Junge verlor das Gleichgewicht, kam jedoch nicht zu Fall. Er habe erklärt, nicht verletzt zu sein und sich danach von der Unfallstelle entfernt. Er hatte blonde, strubbelige Haare, ein rundliches Gesicht, fuhr ein älteres blaues Fahrrad und sprach akzentfrei Deutsch. Die Polizei bittet die Eltern sowie mögliche Zeugen, sich an das Verkehrskommissariat in Borken unter der Tel. (02861) 9000 zu wenden. (sb)

