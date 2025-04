Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Tatverdächtiger nach Raub auf Tankstelle festgenommen

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Dännendiek;

Tatzeit: 21.04.2025, 21.20 Uhr;

Unter Vorhalt eines Hammers hat am Montagabend ein Mann in einer Tankstelle in Rhede Bargeld geraubt. Gegen 21.20 Uhr betrat der unmaskierte Täter den Verkaufsraum an der Straße am Dännendiek und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Angestellte kam der Forderung nach und händigte ihm Einnahmen aus der Kasse aus. Der Räuber flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein Mann in Tatortnähe angetroffen werden, auf den die abgegebene Personenbeschreibung zutraf. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten einen Hammer und Bargeld. Der Tatverdächtige, ein 47-jähriger Mann aus Reken, wurde festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Die Beamten stellten Tatwerkzeug und Beute sicher. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Täter für seine Flucht ein Kinderfahrrad an der Straße Markt entwendet hatte. Das Fahrrad ist lila/violett/weiß und von der Marke "Maxim". Die Eigentümer werden gebeten, sich unter der Tel. (02861) 9000 beim Kriminalkommissariat in Borken zu melden. Der Festgenommene wurde heute einem Haftrichter vorgeführt, dieser erließ Haftbefehl. (sb)

