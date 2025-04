Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Abschlussmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der Ringstraße

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Kreisstraße 16;

Unfallzeit: 22.04.2025, 10.10 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitten hat ein Radfahrer am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Vreden. Der 57-jährige Mann aus Vreden war gegen 10.10 Uhr auf der Straße An`t Lindeken unterwegs in Fahrtrichtung K16 (Ringstraße) und beabsichtigte diese zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 32-Jährigen aus Reken. Der fuhr auf der Ringstraße in Fahrtrichtung Oldenkotter Straße. Ein Rettungshubschrauber flog den schwerverletzten Radfahrer in eine Uniklinik. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Die K16 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell