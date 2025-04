Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Zigarettenautomat hält Sprengung stand

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Borkener Damm; Tatzeit: 22.04.2025, 02.55 Uhr; Einen Zigarettenautomaten aufsprengen wollten bislang unbekannte Täter an der Straße Borkener Damm in Gescher. In der Nacht zu Dienstag führten die Unbekannten Sprengmittel in das Gehäuse ein. Der Automat hielt der Explosion jedoch stand. An die Zigaretten oder das Bargeld kamen die Täter nicht. Der Sachschaden wird jedoch auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

