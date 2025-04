POL-BOR: Heiden - Nach Unfall davongefahren

Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Dännendiek; Tatzeit: 21.04.2025, 21.20 Uhr; Unter Vorhalt eines Hammers hat am Montagabend ein Mann in einer Tankstelle in Rhede Bargeld geraubt. Gegen 21.20 Uhr betrat der unmaskierte Täter den Verkaufsraum an der Straße am Dännendiek und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Angestellte kam der Forderung nach und händigte ihm ...

