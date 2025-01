Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auswertige Schüler können sich nicht benehmen

Weimar (ots)

Am Mittwochabend, kurz vor Mitternacht, befanden sich etwa 20 Jugendliche auf dem Weimarer Stéphane-Hessel-Platz. Wie sich später herausstellte, waren die Jugendlichen aus Marburg auf Klassenfahrt in Weimar. Ein Zeuge konnte beobachten, wie sich ein Jugendlicher an einen Baum hängte, wodurch mehrere Äste abbrachen. Bei Erblicken der anrückenden Polizei flüchteten die Personen, wobei sieben davon in der Nacheile gestellt werden konnten. Bei der Kontrolle wurde ein entwendetes Notausgangsschild gefunden, das aus der Jugendherberge stammte, in der die Klasse untergebracht war. In Summe entstand an dem Baum Sachschaden von etwa 1000 Euro. Der Wert des Notausgangsschildes wurde auf 30 Euro geschätzt. Hier wurde gegen einen 19-jährigen Marburger eine Diebstahlsanzeige aufgenommen. Die Lehrer wurden in der Jugendherberge aufgesucht und über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

