POL-PPWP: In den Polizeiberuf hineingeschnuppert

Westpfalz (ots)

Während die meisten Schüler in den Ferien lieber chillen und die schulfreie Zeit genießen, haben rund 20 Jugendliche und junge Erwachsene die Osterferien für ein Schnupperpraktikum bei der Polizei genutzt. Vier Tage lang konnten die eifrigen jungen Männer und Frauen im Alter von 14 bis 19 Jahren im Polizeipräsidium in Kaiserslautern, in mehreren Polizeiinspektionen in der Westpfalz sowie verschiedenen Einheiten des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik am Standort Enkenbach-Alsenborn sozusagen hinter die polizeilichen Kulissen schauen und sich einen Eindruck vom "Polizei-Alltag" mit seinen ganz unterschiedlichen Arbeitsfeldern verschaffen.

Zum Programm des Praktikums gehörten unter anderem Einblicke in die Aufgaben der verschiedenen Fachkommissariate der Kriminalpolizei, in die Arbeit der Technischen Einsatz-Einheiten sowie der Abteilung Bereitschaftspolizei. Außerdem lernten die Praktikanten das Zentrum für Schieß- und Einsatztraining kennen, das der Hochschule der Polizei angegliedert ist.

An zwei Tagen des Kurzpraktikums verrichteten die Schülerinnen und Schüler ihren "Dienst" auf einer ausgewählten Dienststelle und erfuhren beispielsweise, wie der Ermittlungsdienst arbeitet, lernten die übliche Ausstattung eines Polizeibeamten sowie Einsatzfahrzeuge von innen kennen und konnten sich gegenseitig erkennungsdienstlich behandeln, das heißt "Fahndungsfotos" erstellen und Fingerabdrücke nehmen. Auch das Annehmen eines Notrufs am sogenannten Wachtisch - bis hin zum Ausrücken der erforderlichen Streife wurde geübt, ebenso das eigenständige Suchen von Spuren an einem "Tatort", einschließlich der Auswertung und dem Anfertigen eines Abschlussberichts. Einige Praktikanten konnten auch Gerichtsverhandlungen besuchen und die sogenannte Sicherheitswache - eine deutsche Polizeidienststelle innerhalb der AirBase Ramstein - kennenlernen.

Interessant waren für die jungen Leute auch die Vorstellung der "Operativen Fahndungseinheit" der Zentralen Verkehrsdienste, die überwiegend auf den Autobahnen der Region im Einsatz ist, sowie ein informativer Vortrag zum Themenfeld "Tuning", der für alle Führerscheinneulinge - und die, die es werden möchten - relevant ist.

An Ende der Praktikumswoche waren die meisten "Nachwuchsermittler" so begeistert, dass sie schon Zukunftspläne schmiedeten und sich in ihrem Berufswunsch sicher waren: Sie wollen Polizist, beziehungsweise Polizistin werden. - Wir freuen uns jetzt schon darauf und sagen Danke für euer Interesse und eure Mitarbeit beim "Schnuppern"! |cri

