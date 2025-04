Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand

Welchweiler (Kreis Kusel) (ots)

Beim Brand eines Wohnhauses sind am Samstag zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache am frühen Nachmittag in dem alleinstehenden Gebäude ausgebrochen. Das Haus geriet in der Folge in Vollbrand und ist nicht mehr bewohnbar. Der Schaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

Ein 71-jähriger Bewohner zog sich Verbrennungen zu und wurde deshalb in ein Krankenhaus gebracht. Eine 68-jährige Bewohnerin kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ebenfalls zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Im Einsatz waren neben Polizei, Rettungsdienst und Notarzt auch mehrere Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften. |cri

