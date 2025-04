Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Von Falschem Bankmitarbeiter gelinkt

Kaiserslautern (ots)

Auf einen falschen Bankmitarbeiter ist eine Frau aus dem Stadtgebiet am Donnerstag hereingefallen. Nach Angaben der 61-Jährigen hatte sie am Nachmittag einen Anruf eines unbekannten Mannes erhalten, der sich als Mitarbeiter der Sparkasse ausgab. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen überredete er sie seinen Anweisungen zu folgen. Hierdurch erlangte er aus der Ferne Zugriff auf ihren Online-Banking-Account. Im Nachgang stellte die Dame mehrere unrechtmäßige Abbuchungen in Höhe von mehreren Tausend Euro von ihrem Konto fest.

Unser Tipp: Egal, ob sich Anrufer als Bankmitarbeiter, Polizist oder Mitarbeiter einer angeblichen Service-Hotline ausgeben: Bleiben Sie wachsam und glauben Sie nicht alles, was Ihnen am Telefon weisgemacht wird!

Geben Sie am besten keine telefonischen Auskünfte zu Ihrer Wohnsituation, Ihren Finanzen oder sonstigen privaten Daten. Gewähren Sie Fremden auch keinen Zugriff auf Ihren Computer oder installieren Sie irgendwelche Programme! Und bitte überweisen oder übergeben Sie niemals Geld an fremde Personen, die Ihnen dubiose Geschichten präsentieren.

Bevor Sie etwas unternehmen, recherchieren Sie lieber selbst noch einmal, ob alles seine Richtigkeit hat. Bei Bedarf, ziehen Sie eine Person Ihres Vertrauens zu Rate. Im Zweifel verständigen Sie die Polizei. |ha

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell