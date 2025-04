Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handyladekabel aus Fahrzeug gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Weil eine Anwohnerin der Plauener Straße die Fahrzeugpapiere eines Autos im Müll fand, informierte der Halter die Polizei. Der Grund: Unbekannte sind zwischen Samstagabend, 22 Uhr, und Mittwochmorgen, 9 Uhr, in seinen Wagen eingebrochen und haben aus diesem ein Handyladekabel und die genannten Papiere gestohlen. Der Besitzer war sich sicher, den Pkw verschlossen zu haben. Ein Schaden konnte an dem Fahrzeug nicht festgestellt werden. Wie die Täter in das am Straßenrand geparkte Gefährt gelangten, ist derzeit unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kripo zu melden. |kfa

