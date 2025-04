Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand eines Wohnhauses

Kindsbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Kaiserstraße brannte am späten Sonntagnachmittag ein Wohnhaus. Nach bisherigen Ermittlungen brach das Feuer gegen 17:30 Uhr in der Nähe eines Holzzauns aus. Von dort breiteten sich die Flammen auf die Fassade und schließlich auf den Dachstuhl des Gebäudes aus. Der Feuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Dennoch entstand an dem Wohnhaus und einer Scheune Sachschaden. Die Höhe des Schadens wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Während der Löscharbeiten musste die Straße in diesem Bereich komplett gesperrt werden. |kfa

