Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bargeld und Wertsachen nicht im Auto deponieren!

Kaiserslautern (ots)

Möglicherweise beobachtet haben Diebe am Montagnachmittag einen Mann, als er sich in der Innenstadt in einer Bank Geld auszahlen ließ. Wie der 74-Jährige später der Polizei meldete, deponierte er die fünfstellige Summe in seinem Auto, das in einem Hinterhof im Bereich Eisenbahnstraße geparkt war, und machte sich zu Fuß auf den Weg, um noch etwas zu erledigen.

Als er kurze Zeit später zu seinem Pkw zurückkehrte, sei dieses zwar nach wie vor verschlossen gewesen, der Umschlag mit dem Bargeld war jedoch verschwunden. Von den Dieben war weit und breit nichts zu sehen. Aufbruchspuren wurden an dem Fahrzeug nicht gefunden. Wie es den Tätern gelang, den Audi zu öffnen, ist unklar.

Zeugen, die zwischen 14.30 und 15.30 Uhr im Bereich der Eisenbahnstraße oder in einem der Hinterhöfe etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Gesucht wird auch nach den Tätern, die am Wochenende in eine Tiefgarage "Am Waldschlösschen" eingedrungen sind und sich an einem dort geparkten VW Caddy zu schaffen gemacht haben. Die Unbekannten öffneten den Wagen mit Hilfe eines Werkzeugs und stahlen aus dem Innenraum ein Handy sowie Kopfhörer der Marke "Galaxy Pods".

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend, 22 Uhr, und Sonntagnacht, 3.05 Uhr. Hinweise zu diesem Fall nimmt ebenfalls die Kripo unter der oben genannten Durchwahlnummer entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell