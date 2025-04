Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehr Sachschaden als Beute

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einen Tresor und eine Geldkassette haben Einbrecher zu Wochenbeginn in Landstuhl gestohlen. Vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag (13./14. April) verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zu einem Gelände in der Bahnstraße, indem sie den Zaun, der das Grundstück umgibt, zerschnitten. An dem Gebäude einer religiösen Gemeinschaft, das auf dem Areal steht, hebelten die Eindringlinge eine Tür auf und durchsuchten die Räume.

Damit richteten die Täter mehr Sachschaden an als sie Beute machten: Der Tresor, den die Unbekannten mitnahmen, war leer, und in der ebenfalls gestohlenen Geldkassette befand sich lediglich ein geringer Bargeldbetrag.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Zeit zwischen Sonntagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, rund um die Bahnstraße etwas beobachtet und kann Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben? Die Kripo Kaiserslautern ermittelt und ist für Informationen unter Telefon 0631 369-13312 dankbar. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell