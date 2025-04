POL-PPWP: Gelegenheit macht Diebe - Schmuck auf Toilette vergessen

Kaiserslautern (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in der Marienburger Straße hat es am Donnerstagnachmittag gebrannt. Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache gegen 14.45 Uhr in der Küche einer Wohnung in einem oberen Stockwerk des Gebäudes aus. Es konnte zum Glück durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Küche und umliegenden Räume wurden durch Rauch, Hitze und Löschwasser beschädigt. Verletzt wurde ...

