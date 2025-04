Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Marienburger Straße hat es am Donnerstagnachmittag gebrannt. Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache gegen 14.45 Uhr in der Küche einer Wohnung in einem oberen Stockwerk des Gebäudes aus. Es konnte zum Glück durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Die Küche und umliegenden Räume wurden durch Rauch, Hitze und Löschwasser beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die genaue Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Die Wohnung kann bis auf weiteres nicht genutzt werden.

Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Aktuell gehen die Ermittler von einem technischen Defekt als Auslöser des Feuers aus. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell