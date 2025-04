POL-PPWP: Vorsicht bei E-Mails mit Geldforderungen!

Kaiserslautern (ots) - Eine 29-jährige Stadtbewohnerin wurde am Freitagnachmittag das Opfer von Taschendieben. Wie die Frau bei der Polizei am Dienstag angab, war sie gegen 16:30 Uhr am Fackelrondell unterwegs. Während des Einkaufs in einem Geschäft bemerkte sie, dass der Geldbeutel aus ihrer Umhängetasche fehlte. Die Bestohlene hat zwei Männer im Verdacht, die die Frau kurz zuvor, in der Nähe eines Einkaufszentrums ...

