Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit gestohlener EC-Karte Eis gekauft

Kaiserslautern (ots)

Eine 29-jährige Stadtbewohnerin wurde am Freitagnachmittag das Opfer von Taschendieben. Wie die Frau bei der Polizei am Dienstag angab, war sie gegen 16:30 Uhr am Fackelrondell unterwegs. Während des Einkaufs in einem Geschäft bemerkte sie, dass der Geldbeutel aus ihrer Umhängetasche fehlte. Die Bestohlene hat zwei Männer im Verdacht, die die Frau kurz zuvor, in der Nähe eines Einkaufszentrums anrempelten. In dem Portemonnaie befand sich unter anderem die Bankkarte der 29-Jährigen. Wie sich später herausstellte, setzten die Täter die EC-Karte auch ein und bezahlten damit an einer Eisdiele. Die Stadtbewohnerin konnte die beiden Männer nicht näher beschreiben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa

