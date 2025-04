Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschen im Auto locken Diebe an

Kaiserslautern (ots)

Diebe waren in der Nacht zu Dienstag in der Luxstraße am Werk. Zwischen Montagnachmittag, 17 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.45 Uhr, machten sich die Unbekannten an einem abgestellten Pkw zu schaffen.

Als die Fahrzeughalterin am Morgen zu ihrem Auto kam, stellte sie fest, dass die Fahrertür nur angelehnt war. Wie die Täter das Fahrzeug öffneten, ist noch nicht geklärt. Die Eindringlinge durchsuchten das Handschuhfach sowie eine Sporttasche, die auf dem Beifahrersitz stand. Ihre Beute: sogenannte Over-Ear-Kopfhörer der Marke Sound Core. Sonst fehlt den ersten Überprüfungen zufolge nichts.

Hinweise auf verdächtige Personen, die im fraglichen Zeitraum gesehen wurden, nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen.

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag schlugen Diebe in der Haspelstraße zu. Hier drangen sie ebenfalls in einen geparkten Pkw ein und durchsuchten den Innenraum sowie das Handschuhfach. Mitgenommen wurde von den Tätern ein Rucksack, in dem sich ein iPad, ein Smartphone und mehrere Lehrbücher befanden.

Wie es den Tätern gelang, das Auto zu öffnen, ist auch in diesem Fall Gegenstand der Ermittlungen. Der Fahrzeughalter ist sich sicher, seinen Wagen beim Abstellen am Sonntag gegen 18 Uhr verschlossen zu haben. Am Montagmorgen gegen 6 Uhr fiel ihm auf, dass auf der Beifahrerseite die Scheibe geöffnet war. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der oben angegebenen Nummer bei der Kripo zu melden. |cri

