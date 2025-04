POL-PPWP: Vermisste Jugendliche aufgegriffen

Landkreis Kaiserslautern (ots) - Seit Montagmorgen wird eine 17-jährige Jugendliche vermisst. Sie verließ gegen 11 Uhr ihr Elternhaus in der Verbandsgemeinde Otterberg-Otterbach und ist seitdem nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieg die Jugendliche gegen Mittag am Hauptbahnhof in Kaiserslautern in einen Zug in Richtung Augsburg. ...

mehr