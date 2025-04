Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei sucht vermisste Jugendliche - Wer kann Hinweise geben?

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Seit Montagmorgen wird eine 17-jährige Jugendliche vermisst. Sie verließ gegen 11 Uhr ihr Elternhaus in der Verbandsgemeinde Otterberg-Otterbach und ist seitdem nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieg die Jugendliche gegen Mittag am Hauptbahnhof in Kaiserslautern in einen Zug in Richtung Augsburg. Von dort setzte sie am Dienstagmorgen ihre Reise mit dem Zug in unbekannte Richtung fort.

Die Vermisste ist 1,75 Meter groß, hat eine sportliche Statur und blonde lange Haare, die meistens zu einem Zopf gebunden sind. Als die 17-Jährige ihr Zuhause verließ, trug sie einen schwarzen Hoodie mit weißem Aufdruck, eine schwarze Jacke, dunkle Jeans und schwarz/weiße Schuhe. Zudem hatte sie eine rote Handtasche bei sich.

Die Polizei bittet bei der Suche nach der Jugendlichen um Hinweise aus der Bevölkerung. Sachdienliche Angaben werden unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegengenommen. Ein Foto der Vermissten haben wir unter https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/polizei-suchte-vermisste-jugendliche auf der Fahndungsseite der Polizei Rheinland-Pfalz im Internet veröffentlicht. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell