Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hausbrand - Dammühle gesperrt

Kaiserslautern (ots)

Zur Stunde brennt in der Straße "Am Eselsbach" ein Wohnhaus. Die Straße "Dammühle" zwischen der Lauterstraße und der Kreisstraße nach Otterbach ist gesperrt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz. Nach aktuellen Erkenntnissen ist derzeit keine Person verletzt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern an. Die Polizei hat bereits die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich zu umfahren und eine Rettungsgasse für möglicherweise nachrückende Einsatzkräfte freizuhalten. Durch den Brand kommt es im Bereich der Lauterstraße und A6 in Höhe der Lautertalbrücke zu einer Rauch- und Geruchsbelästigung. Anwohner sollten Fenster und Türen schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten. |erf

