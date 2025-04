POL-PPWP: In Restaurant eingebrochen

Kaiserslautern (ots) - Kurz vor 13:30 Uhr kam es in der Straße "Am Eselsbach" zu einem Wohnhausbrand (wir berichteten: https://s.rlp.de/pRsnuze). Nach Angaben der Feuerwehr ist der Brand mittlerweile unter Kontrolle. Die Bevölkerung war am Nachmittag über die WarnApp NINA informiert worden, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Bewohner eines Nachbarhauses wurden wegen des ...

mehr