POL-PPWP: Unseriöse Empfehlung führt zu Geldverlust

Kaiserslautern (ots) - Diebe waren in der Nacht zu Dienstag in der Luxstraße am Werk. Zwischen Montagnachmittag, 17 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.45 Uhr, machten sich die Unbekannten an einem abgestellten Pkw zu schaffen. Als die Fahrzeughalterin am Morgen zu ihrem Auto kam, stellte sie fest, dass die Fahrertür nur angelehnt war. Wie die Täter das Fahrzeug öffneten, ist noch nicht geklärt. Die Eindringlinge durchsuchten ...

