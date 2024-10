Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl einer Kehrmaschine und eines Rasenmähers

Riegelsberg (ots)

Am Samstag, 05.10.2024, ereignete sich in der Zeit zwischen 11:07 Uhr und 12:38 Uhr ein Diebstahl in der Gartenstraße in Riegelsberg. Dort wurden eine Kehrmaschine sowie ein Rasenmäher, welche vor einem Anwesen abgestellt waren, entwendet. Möglicherweise nutzte der Täter einen weißen Transporter. Zeugen, die Angaben zum Transporter machen können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Völklingen, 06898/2020, zu wenden.

