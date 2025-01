Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Einbrecher in Wohnung

Korbach (ots)

Am Dienstag (28. Januar) zwischen 17.30 und 20.15 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in eine Wohnung in der Sudetenstraße in Frankenberg ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter hatten eine Terrassentür an der Rückseite des Gebäudes aufgehebelt und konnten sich so Zutritt zu einer Wohnung verschaffen. Hier durchsuchten sie mehrere Zimmer, öffneten dabei Schränke und andere Behältnisse. Die Täter entwendeten Bargeld, Schmuck und Münzen im Gesamtwert von mehreren hundert Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

